Стилист Александр Рогов уверен, что российские звёзды намеренно выбирают безвкусные наряды

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стилист Александр Рогов, объяснил нелепые образы звёзд отечественного шоу-бизнеса на публичных мероприятиях.

Фото: eg.ru

По мнению Рогова, российские артисты специально появляются на красных дорожках в несуразных нарядах. Стилист убеждён, что таким образом знаменитости надеются привлечь к себе внимание прессы.

В качестве примера Рогов привёл недавнее появление в розовом мини диджея Кати Гусевой на премии канала RU.TV.

"Главное — чтобы про меня что-нибудь сказали", — процитировал стилист Гусеву в YouTube-шоу Алексея Сухарева "Модный подкаст".

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