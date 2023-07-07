Стилист Александр Рогов, объяснил нелепые образы звёзд отечественного шоу-бизнеса на публичных мероприятиях.
По мнению Рогова, российские артисты специально появляются на красных дорожках в несуразных нарядах. Стилист убеждён, что таким образом знаменитости надеются привлечь к себе внимание прессы.
В качестве примера Рогов привёл недавнее появление в розовом мини диджея Кати Гусевой на премии канала RU.TV.
"Главное — чтобы про меня что-нибудь сказали", — процитировал стилист Гусеву в YouTube-шоу Алексея Сухарева "Модный подкаст".
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