Певец Филипп Киркоров приятно удивил поклонников сменой имиджа.
Артист опубликовал в социальных сетях новый снимок. На фото Киркоров позирует на пляже в свободной зелёной рубашке и шортах. Образ артист дополнил кепкой и солнцезащитными очками.
Помимо этого, певец продемонстрировал фанатам короткую стрижку. Подписчики положительно оценили очередное преображение певца.
"Это совсем другое дело!", "Сразу минус 25 лет. Выглядите круто", "Превратился в нормального брутального мужчину", — написали они в комментариях.
Несколько месяцев назад артист сделал операцию по коррекции позвоночника и пресса.
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