Певец Филипп Киркоров показал фанатам новую короткую стрижку

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров приятно удивил поклонников сменой имиджа.

Фото: eg.ru

Артист опубликовал в социальных сетях новый снимок. На фото Киркоров позирует на пляже в свободной зелёной рубашке и шортах. Образ артист дополнил кепкой и солнцезащитными очками.

Помимо этого, певец продемонстрировал фанатам короткую стрижку. Подписчики положительно оценили очередное преображение певца.

"Это совсем другое дело!", "Сразу минус 25 лет. Выглядите круто", "Превратился в нормального брутального мужчину", — написали они в комментариях.

Несколько месяцев назад артист сделал операцию по коррекции позвоночника и пресса.

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