Стилист Сергей Зверев признался, что хочет кардинально изменить свою жизнь.
Шоумен заявил, что устал от столичной жизни, модных вечеринок и дорогих ресторанов.
"Хочу жить на берегу реки. Чтобы была корова и всё просто. Еда полезная и простая. Деревенская картошка из печи, шашлыки", — отметил Зверев в беседе с Telegram-каналом ZHARA MAG.
Стилист пожаловался на московские рестораны, где за солидные деньги посетителям предлагают небольшие порции блюд, которые, по его словам, больше напоминают фекалии.
"Сидишь, смотришь на тарелку и думаешь, что со всем этим делать?" — подчеркнул шоумен.
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