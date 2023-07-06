Стилист Сергей Зверев признался, что хочет жить в деревне и завести корову

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стилист Сергей Зверев признался, что хочет кардинально изменить свою жизнь.

Фото: eg.ru

Шоумен заявил, что устал от столичной жизни, модных вечеринок и дорогих ресторанов.

"Хочу жить на берегу реки. Чтобы была корова и всё просто. Еда полезная и простая. Деревенская картошка из печи, шашлыки", — отметил Зверев в беседе с Telegram-каналом ZHARA MAG.

Стилист пожаловался на московские рестораны, где за солидные деньги посетителям предлагают небольшие порции блюд, которые, по его словам, больше напоминают фекалии.

"Сидишь, смотришь на тарелку и думаешь, что со всем этим делать?" — подчеркнул шоумен.

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