Юлия Топольницкая и Влад Топалов примут участие в шоу "Новые звёзды в Африке"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно, кто будет участвовать во втором сезоне шоу телеканала ТНТ "Новые звёзды в Африке".

Фото: ria.ru

В лагерь на реке Лимпопо уже отправились Влад Топалов, Юлия Топольницкая, Александр Пташенчук, Женя Ершов и Михаил Стогниенко. Имена остальных участников, которые присоединятся к борьбе за пять миллионов рублей, пока держатся в секрете.

Ведущими нового сезона вновь станут певица Ольга Бузова и комик Михаил Галустян.

Как сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, продюсеры проекта обновили звёздный лагерь и увеличили хронометраж выпусков. Это означает, что количество испытаний, которые ждут знаменитостей, значительно увеличится.

Победителем прошлого сезона шоу стал рэпер ST. Свой выигрыш артист потратил на подарок жене и благотворительность.

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