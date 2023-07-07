Стало известно, кто будет участвовать во втором сезоне шоу телеканала ТНТ "Новые звёзды в Африке".
В лагерь на реке Лимпопо уже отправились Влад Топалов, Юлия Топольницкая, Александр Пташенчук, Женя Ершов и Михаил Стогниенко. Имена остальных участников, которые присоединятся к борьбе за пять миллионов рублей, пока держатся в секрете.
Ведущими нового сезона вновь станут певица Ольга Бузова и комик Михаил Галустян.
Как сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, продюсеры проекта обновили звёздный лагерь и увеличили хронометраж выпусков. Это означает, что количество испытаний, которые ждут знаменитостей, значительно увеличится.
Победителем прошлого сезона шоу стал рэпер ST. Свой выигрыш артист потратил на подарок жене и благотворительность.
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