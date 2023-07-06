Певица Лолита сообщила, что мошенники распространили в Германии слух о её смерти

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская записала видеообращение, в котором пожаловалась на мошенников.

Фото: radiokp.ru

Артистка рассказала, что злоумышленники используют её телефон для вымогания денег. Они рассылают её знакомым голосовые сообщения и смс, в которых требуют перевести певице крупные денежные суммы.

"В Германии мошенники даже распространили слух, что я умерла. Все, у кого там есть родственники, меня уже оплакали. Теперь хоть знаю, кого расстроит моя смерть", — иронично отметила Милявская в своём Telegram-канале.

Певица попросила поклонников и коллег всегда перезванивать человеку, который внезапно просит о помощи, чтобы не попасться на уловки мошенников.

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