Юморист Александр Морозов не прекратил общаться с друзьями с Украины

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Юморист Александр Морозов не прекратил общение с друзьями, живущими на Украине.

Морозов признался, что не верил в возможность начала боевых действий на территории Украины.

"Какие-то странные перемены. Не думал, что это возможно. Там живут друзья и коллеги. Они рассказывают страшные вещи. Говорят, что вооружённые люди прерывают выступления русскоязычных артистов. Одному знакомому пришлось отменить концертный тур, потому что ему угрожали убийством. Фамилий называть не буду", — отметил юморист в шоу "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия 1".

При этом Морозов подчеркнул, что с ним перестали общаться многие коллеги в России, которые встали на сторону Киева.

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