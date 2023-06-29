Актриса Татьяна Васильева призналась, что ей стыдно за донос на Иосифа Райхельгауза

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева прокомментировала свою ссору с режиссёром Иосифом Райхельгаузом.

Артистка подчеркнула, что донос на Райхельгауза мешает ей жить.

"Пожалела о своих словах. Чувствую себя предателем, потому что донесла на него. Да, у нас разные позиции, но мне это очень мешает жить", — призналась Васильева в шоу "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия 1".

При этом актриса рада, что на данный момент режиссёр перестал критиковать действия ВС РФ в рамках спецоперации на Украине.

"Не знаю, понял ли он что-то. Но хоть сейчас он молчит, а я всё равно чувствую себя доносчицей", — резюмировала Татьяна Григорьевна.

После конфликта с Райхельгаузом актриса прекратила сотрудничество со "Школой современной пьесы", в которой режиссёр занимал должность худрука.

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