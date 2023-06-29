Актриса Татьяна Васильева прокомментировала свою ссору с режиссёром Иосифом Райхельгаузом.
Артистка подчеркнула, что донос на Райхельгауза мешает ей жить.
"Пожалела о своих словах. Чувствую себя предателем, потому что донесла на него. Да, у нас разные позиции, но мне это очень мешает жить", — призналась Васильева в шоу "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия 1".
При этом актриса рада, что на данный момент режиссёр перестал критиковать действия ВС РФ в рамках спецоперации на Украине.
"Не знаю, понял ли он что-то. Но хоть сейчас он молчит, а я всё равно чувствую себя доносчицей", — резюмировала Татьяна Григорьевна.
После конфликта с Райхельгаузом актриса прекратила сотрудничество со "Школой современной пьесы", в которой режиссёр занимал должность худрука.
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