Анфиса Чехова рассказала о своих отношениях с 10-летнем сыном: "Он целуется со мной"

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная телеведущая Анфиса Чехова поделилась подробностями своих отношений с 10-летнем сыном Соломоном.

В своём недавнем интервью Наталье Подольской для её авторского шоу "Ваша Наташа" на YouTube-канале телеведущая рассказала о своих отношениях с сыном Соломоном. Подольская поинтересовалась, почему Чехова целует 10-летнего сына в губы и как она относится к осуждению этого со стороны. По словам телеведущей, она сама устанавливает в своём доме нормы поведения, а на критику не обращает внимание.

"Он целуется со мной. Он сам каждое утро приходит ко мне перед школой", — рассказала Анфиса.

Также Чехова поделилась, что до десяти лет её сын Соломон ходил по квартире голым.

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Анфиса Чехова о воспитании Соломона