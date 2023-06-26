Артистка РФ Татьяна Лазарева* призналась, что не скучает по Москве

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артистка Татьяна Лазарева* в новом интервью призналась, что совершенно не скучает по родине, но и жизнь в Испании не даётся ей легко. Она сообщила, что планирует только через пару лет вернуться в Москву.

Телеведущая после начала СВО приняла антироссийскую позицию и выразила поддержку Украине. Лазарева* также неоднократно критиковала власти страны и действия ВС РФ.

Недавно актриса рассказала, что жизнь за границей у неё складывается не самым лучшим образом. Некогда востребованная артистка осталась без работы и живёт на заработанные в России деньги.

Лазарева* отметила, что будет жить в Испании, пока её дочь не закончит университет, а после они, скорее всего, вернутся в Москву.

*внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов от 22.07.22

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