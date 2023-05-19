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Татьяна Лазарева* объяснила, почему не маркирует себя иноагентом: "Режим не вечен"

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Шоу-бизнес

Пресненский районный суд Москвы отреагировал на отсутствие маркировки иноагента при публикации материалов в соцсетях известной российской телеведущей Татьяной Лазаревой*.

Татьяна Лазарева* объяснила, почему не маркирует себя иноагентом: "Режим не вечен"
Фото: ria.ru

Как сообщает ТАСС, Татьяна Лазарева* подтвердила, что не маркирует свои публикации в публичном пространстве в соответствие с законом об иностранных агентах. Ведущая отметила, что она взрослый человек со своей волей и разумом, поэтому вправе это не делать, поскольку не считает себя таковым.

"Никто из нас не вечен — ни режим, ни я, ни судьи пресненского суда. А вот правда останется, и она на моей стороне", — написала Татьяна Лазарева* в своём личном блоге. 

Напомним, в прошлом году Татьяна Лазарева* открыто заняла антивоенную позицию после чего уехала из России в знак протеста. 

*Признана Минюстом РФ иноагентом*. 

 

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Татьяна Лазарева* и Михаил Шац*
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