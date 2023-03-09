Ведущая и актриса Татьяна Лазарева* прокомментировала информацию о задержании её бывшего мужа Михаила Шаца* на Бали.
Напомним, сегодня стало известно, что 8 марта российский ведущий Михаил Шац* был задержан на Бали миграционной полицией. После ведущий был депортирован. Причина этого инцидента пока неизвестна.
Корреспонденты издания "Абзац" решили выяснить подробности у бывшей супруги знаменитости, однако Татьяна Лазарева* не смогла рассказать о судьбе её бывшего мужа.
"Господи, боже, какие забытые вопросы. Нет, простите, не комментирую", — заявила Лазарева*.
*Признаны Минюстом РФ иноагентами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.