Татьяна Лазарева* прокомментировала задержание бывшего мужа Михаила Шаца* на Бали: "Какие забытые вопросы"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущая и актриса Татьяна Лазарева* прокомментировала информацию о задержании её бывшего мужа Михаила Шаца* на Бали.

Напомним, сегодня стало известно, что 8 марта российский ведущий Михаил Шац* был задержан на Бали миграционной полицией. После ведущий был депортирован. Причина этого инцидента пока неизвестна.

Корреспонденты издания "Абзац" решили выяснить подробности у бывшей супруги знаменитости, однако Татьяна Лазарева* не смогла рассказать о судьбе её бывшего мужа.

"Господи, боже, какие забытые вопросы. Нет, простите, не комментирую", — заявила Лазарева*.

*Признаны Минюстом РФ иноагентами.

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