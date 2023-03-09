Михаила Шаца* депортировали из Индонезии: забрали прямо с концертной площадки

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущего Михаила Шаца* выслали с острова Бали (Индонезия), где у него было запланировано выступление.

8 марта на курортном острове должен был состояться концерт Шаца, однако на сцену ему было не суждено выйти. На площадку явились представители миграционной полиции. Они задержали телеведущего. Причина депортации пока неизвестна.

В данный момент, по информации Telegram-канала "Осторожно новости", Шац направляется самолётом в Израиль.

Деньги за билеты зрителям обещали вернуть.

Ранее Михаил Шац раскритиковал патриотов с символами Z на машинах.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.

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