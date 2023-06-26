Фигурист РФ Костомаров показал, как занимается спортом на протезах

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский фигурист Роман Костомаров провёл в больнице много месяцев, перенёс сепсис, некроз, кому и ампутацию конечностей. О моральном состоянии спортсмена говорили разное, пережить подобное под силу только сильному духом человеку.

Костомаров ежедневно доказывает, что сдаваться не планирует. Ранее сообщалось, что у фигуриста ежедневно по две тренировки. В своём личном блоге он поделился видео, на котором крутит педали велотренажёра на протезах. Пост он подписал оптимистично:

"Ох уж непросто это всё. Ни морально, ни физически, мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное, жизнь. Хотя она и не была простой".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.