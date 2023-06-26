Российский фигурист Роман Костомаров провёл в больнице много месяцев, перенёс сепсис, некроз, кому и ампутацию конечностей. О моральном состоянии спортсмена говорили разное, пережить подобное под силу только сильному духом человеку.
Костомаров ежедневно доказывает, что сдаваться не планирует. Ранее сообщалось, что у фигуриста ежедневно по две тренировки. В своём личном блоге он поделился видео, на котором крутит педали велотренажёра на протезах. Пост он подписал оптимистично:
"Ох уж непросто это всё. Ни морально, ни физически, мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное, жизнь. Хотя она и не была простой".
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