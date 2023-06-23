Бывший муж Татьяны Булановой заподозрил певицу в беременности: "Счастлив, что у Тани всё хорошо"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший муж Татьяны Булановой, певец Александр Попов, прокомментировал свадьбу артистки.

Напомним, недавно 54-летняя певица Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж. Избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, который моложе артистки на 19 лет.

По словам Попова, выбор платья певицей был сделан неспроста. Татьяна Буланова надела на церемонию белое пышное платье. Экс-супруг вспомнил, что артистка мечтает родить девочку. Известно, что у Татьяны Булановой только двое взрослых сыновей.

"Счастлив, что у Тани всё хорошо в личной жизни, что она вышла замуж. А мужу её я желаю терпения," — рассказал в беседе с Prozvezd Попов.

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Татьяна Буланова - Не плачь