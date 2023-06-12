Известная певица Татьяна Буланова решила взять фамилию своего третьего мужа.
Напомним, недавно состоялась свадьба певицы Татьяны Булановой и бизнесмена Валерия Руднева. Для артистки это третий брак. Молодожёны расписались во "Дворце бракосочетания №1" в Санкт-Петербурге.
Также стало известно, что певица решила отказаться от своей звёздной фамилии, взяв фамилию своего мужа. В своём личном блоге она опубликовала пост с фотографиями со свадьбы, который подписала: "Руднева!"
Стоит отметить, что на сцене певица скорее всего будет выступать под своей прежней фамилией, а новая фамилия будет числиться в документах.
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