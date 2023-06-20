Сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков сбежал из России после объявления частичной мобилизации. Он обосновался в США и чтобы содержать семью, берётся за любую работу.
Пресняков рассказывал о том, что после эмиграции продолжает заниматься музыкой и пробует себя в роли режиссёра клипов.
Недавно внук Аллы Пугачёвой поделился в Сети своим творением. Пресняков подчеркнул, что работа оказалась для него очень сложная, но интересная. Музыкант также попросил подписчиков оценить его труд и поздравить с первым проектом, который он с режиссировал.
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