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Сын певицы РФ Орбакайте Никита Пресняков проинформировал, за что ему платят в США

0:39
Шоу-бизнес

Сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков сбежал из России после объявления частичной мобилизации. Он обосновался в США и чтобы содержать семью, берётся за любую работу.

Пресняков рассказывал о том, что после эмиграции продолжает заниматься музыкой и пробует себя в роли режиссёра клипов.

Недавно внук Аллы Пугачёвой поделился в Сети своим творением. Пресняков подчеркнул, что работа оказалась для него очень сложная, но интересная. Музыкант также попросил подписчиков оценить его труд и поздравить с первым проектом, который он с режиссировал.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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