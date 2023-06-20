Сын певицы РФ Орбакайте Никита Пресняков проинформировал, за что ему платят в США

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков сбежал из России после объявления частичной мобилизации. Он обосновался в США и чтобы содержать семью, берётся за любую работу.

Пресняков рассказывал о том, что после эмиграции продолжает заниматься музыкой и пробует себя в роли режиссёра клипов.

Недавно внук Аллы Пугачёвой поделился в Сети своим творением. Пресняков подчеркнул, что работа оказалась для него очень сложная, но интересная. Музыкант также попросил подписчиков оценить его труд и поздравить с первым проектом, который он с режиссировал.

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