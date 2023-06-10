Внук певицы Аллы Пугачёвой Никита Пресняков уехал из России после объявления частичной мобилизации. Наследник артистки обосновался в США, где активно занимается музыкой и режиссурой.
Недавно жена Преснякова Алёна опубликовала в Сети фото двухэтажных апартаментов и показала роскошный интерьер с мраморной террасой. Супруга музыканта также похвасталась видом на море и впечатляющих пейзажей США.
Напомним, сын Кристины Орбакайте закатил масштабную вечеринку на открытом воздухе в честь своего дня рождения. Позже Примадонна похвалила внука за организацию молодежной тусовки и оставила хвалебный комментарий в соцсети под фотографиями Преснякова-младшего.
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