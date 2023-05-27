Последний член семьи певицы РФ Аллы Пугачёвой покинул Россию

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине уехала с семьёй за границу. Сначала артистка прикрывалась лечением, но позже стало понятно, что Примадонна окончательно перебралась в Израиль.

Фото: Instagram

Дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте уже долгое время живёт на две страны. В Россию она приезжает зарабатывать деньги, а потом улетает в США к мужу и детям. Старший сын певицы Никита Пресняков сбежал из России во время частичной мобилизации. Младший наследник артистки Дени Байсаров вовсе исчез из социальных сетей.

Домработница звёздной семьи Людмила Дороднова сообщила, что все дети Орбакайте, как и артистка, проживают в США. Об этом сообщает "МК".

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