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Последний член семьи певицы РФ Аллы Пугачёвой покинул Россию

0:48
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине уехала с семьёй за границу. Сначала артистка прикрывалась лечением, но позже стало понятно, что Примадонна окончательно перебралась в Израиль.

Последний член семьи певицы РФ Аллы Пугачёвой покинул Россию
Фото: Instagram

Дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте уже долгое время живёт на две страны. В Россию она приезжает зарабатывать деньги, а потом улетает в США к мужу и детям. Старший сын певицы Никита Пресняков сбежал из России во время частичной мобилизации. Младший наследник артистки Дени Байсаров вовсе исчез из социальных сетей.

Домработница звёздной семьи Людмила Дороднова сообщила, что все дети Орбакайте, как и артистка, проживают в США. Об этом сообщает "МК".

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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