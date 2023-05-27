Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине уехала с семьёй за границу. Сначала артистка прикрывалась лечением, но позже стало понятно, что Примадонна окончательно перебралась в Израиль.
Дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте уже долгое время живёт на две страны. В Россию она приезжает зарабатывать деньги, а потом улетает в США к мужу и детям. Старший сын певицы Никита Пресняков сбежал из России во время частичной мобилизации. Младший наследник артистки Дени Байсаров вовсе исчез из социальных сетей.
Домработница звёздной семьи Людмила Дороднова сообщила, что все дети Орбакайте, как и артистка, проживают в США. Об этом сообщает "МК".
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