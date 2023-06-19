Брата основателя известной музыкальной группы Cream Soda нашли в воде спустя три месяца после трагедии.
Напомним, 20 марта основатель Cream Soda вместе с братом и двумя друзьями провалился под лёд в Ярославской области. Спасателя подняли тела всех, кроме Романа Свиргунова. Недавно стало известно, что тело молодого человека нашли. Родственники уже его познали, сообщает Telegram-канал SHOT.
Прогулка по льду обратилась трагедией, когда друзья решили перейти Волгу в марте. Лёд треснул, и компания ушла под воду. Братья Дмитрий и Роман Свиргуновы, Аристарх Ухтомский и Георгий Киселёв погибли. Выжить удалось лишь девушке Дмитрия Валерии Дерман.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
После посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением жительница Польши Малгожата осталась в "культурном шоке".