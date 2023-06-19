Тело брата основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова нашли спустя три месяца после трагедии на реке

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Брата основателя известной музыкальной группы Cream Soda нашли в воде спустя три месяца после трагедии.

Фото: forbes.ru

Напомним, 20 марта основатель Cream Soda вместе с братом и двумя друзьями провалился под лёд в Ярославской области. Спасателя подняли тела всех, кроме Романа Свиргунова. Недавно стало известно, что тело молодого человека нашли. Родственники уже его познали, сообщает Telegram-канал SHOT.

Прогулка по льду обратилась трагедией, когда друзья решили перейти Волгу в марте. Лёд треснул, и компания ушла под воду. Братья Дмитрий и Роман Свиргуновы, Аристарх Ухтомский и Георгий Киселёв погибли. Выжить удалось лишь девушке Дмитрия Валерии Дерман.

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