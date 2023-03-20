Под Ярославлем мог утонуть подо льдом основатель и лидер группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. Его тело пока не обнаружено.
Российский музыкант Дмитрий Свиргунов мог утонуть под Ярославлем, где он отдыхал с компанией приятелей. В ночь на 20 марта группа людей вышла на уже сильно подтаевший под яркими лучами весеннего солнца лёд, чтобы пересечь Волгу. Приблизительно на середине пути пятеро из них провалились в воду. Двоих удалось вытащить. а трое исчезли.
Среди исчезнувших людей числятся 34-летний Дмитрий Свиргунов и его младший брат. Официальных комментариев об инциденте от правоохранительных органов пока не поступало. Telegram-канал "Кооператив" сообщил со ссылкой на друга музыканта, что у Свиргунова в населённом пункте Диево-Городище был куплен дом, куда он часто приезжал на отдых.
Это не первый подобный трагический случай на воде. Людей ежегодно предупреждают об опасности выхода на лёд в весенний период, но, к сожалению, не все к этим рекомендациям прислушиваются.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.