Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов ушёл под лёд с младшим братом

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Под Ярославлем мог утонуть подо льдом основатель и лидер группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. Его тело пока не обнаружено.

Российский музыкант Дмитрий Свиргунов мог утонуть под Ярославлем, где он отдыхал с компанией приятелей. В ночь на 20 марта группа людей вышла на уже сильно подтаевший под яркими лучами весеннего солнца лёд, чтобы пересечь Волгу. Приблизительно на середине пути пятеро из них провалились в воду. Двоих удалось вытащить. а трое исчезли.

Среди исчезнувших людей числятся 34-летний Дмитрий Свиргунов и его младший брат. Официальных комментариев об инциденте от правоохранительных органов пока не поступало. Telegram-канал "Кооператив" сообщил со ссылкой на друга музыканта, что у Свиргунова в населённом пункте Диево-Городище был куплен дом, куда он часто приезжал на отдых.

Это не первый подобный трагический случай на воде. Людей ежегодно предупреждают об опасности выхода на лёд в весенний период, но, к сожалению, не все к этим рекомендациям прислушиваются.

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