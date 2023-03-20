Представители группы Cream Soda подтвердили сообщение о том, что основатель коллектива Дмитрий Свиргунов провалился под лёд во время отдыха в Ярославской области. В беседе с Телеканалом "360", они уточнили, что сейчас 34-летний музыкант и ещё два человека, в том числе его брат Роман, числятся без вести пропавшими.
В группе рассказали, что продюсер ночью с друзьями вышел на лёд под Ярославлем и провалился. Сейчас их ищут водолазы. Коллектив обещал поделиться данными, как только они появятся.
Ранее сегодня стало известно, что группа из 10 молодых людей вышла на лёд в селе Диево-Городищи в ночь на 20 марта с целью перейти Волгу.
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