Пропавший с российского телевидения Дмитрий Нагиев появится на больших экранах 8 марта

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский актёр Дмитрий Нагиев, который пропал из эфиров российских телеканалов после начала проведения СВО, появится на больших экранах уже 8 марта.

Ранее стало известно, что в Международный женский день, 8 марта, в российский прокат выходит эротическая мелодрама 18+ "Эскортница", в которой одну из ролей сыграл Дмитрий Нагиев. Об этом сообщает kp.ru.

В фильме Нагиев исполняет роль офицера спецслужб России, который "курирует" бизнес эскортниц.

Напомним, ранее Григорий Лепс прокомментировал отказал актёра вести премию "Муз-ТВ".

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