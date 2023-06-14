Актриса Алёна Кравец назвала причину смерти мужа Дианы Гурцкая

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

20 мая скончался заместитель министра образования и науки Пётр Кучеренко. В этом году он и его супруга Диана Гурцкая праздновали бы 18-летие своей свадьбы. Актриса, модель и певица Алёна Кравец в беседе с изданием "Дни.ру" высказала свою версию смерти мужчины.

Фото: mk.ru

Она заявила, что Гурцкая была счастливее многих. Кучеренко окружал её любовью и заботой, помогал во всём.

Кравец объяснила трагедию в семье некими "законами Вселенной", утверждая, что Гурцкая должна была заплатить цену за отношение мужа к ней. Причиной смерти Кучеренко, по мнению модели, явились зависть и сглаз.

"Многие люди восхищались этой парой, видели в ней идеальное сочетание. И многие завидовали. Зависть — это ужасное и разрушительное чувство. Но, возможно, их сглазили, потому что люди не могут переносить чужого счастья", — поделилась своим мнением певица.

Напомним, что Кучеренко внезапно стало плохо на борту самолёта. Пилот совершил экстренную посадку. Однако медики не смогли спасти 46-летнего мужчину.

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