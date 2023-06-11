Внучка певицы Ларисы Долиной Александра рассказала о том, что столкнулась с буллингом в школе, но смогла преодолеть недопонимание с одноклассниками. Наследница артистки пошла по стопам бабушки и активно занимается музыкой и вокалом.
В эфире передачи "Ты не поверишь!" 11-летняя внучка Долиной сообщила, что подвергалась нападкам со стороны сверстников, которые обвиняли её в использовании имени знаменитой бабушки.
"Меня задирали, но заслуженно. Я сильно изменилась, сейчас я уже разговариваю иначе, выгляжу. Меня было за что ненавидеть", — сказала внучка певицы.
Александра призналась, что пережить непросто период ей помог отец, который давал ей ценные советы и рассказывал истории из жизни.
"Я считаю, что именно благодаря его рассказам, знаниям, которые он мне дал, я смогла наладить репутацию в классе", — заключила Александра.
Александра недавно выступала с Долиной в музыкальном шоу "Две звезды. Отцы и дети", и планирует дальше развиваться в этой сфере.
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