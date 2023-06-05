Актёр Леонид Ярмольник заявил, что не стал бы петь с Ларисой Долиной

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Леонид Ярмольник съязвил в адрес Ларисы Долиной в шоу "Две звезды. Отцы и дети".

Фото: kp.ru

В новом выпуске шоу Долина вместе со своей внучкой исполнила песню "Дельтаплан". Выступление покорило судей. Член звёздного жюри Леонид Ярмольник наряду с коллегами поставил паре высокую оценку, но во время обсуждения номера признался, что не хотел бы оказаться с Долиной на одной сцене.

"Поздравляю тебя Саша. В нашей программе тебе труднее всех. С твоей бабушкой трудно работать. Я бы с ней петь не смог", — отметил телеведущий.

Ранее Ярмольник уже позволял себе негативные комментарии в адрес певицы. Артисту не понравилась лирическая интерпретация Долиной советского хита "Три белых коня" в одном из выпусков шоу. Леонид Исаакович назвал её приблизительной и поставил за выступление только четыре балла.

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