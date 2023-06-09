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Волочкова не боится выглядеть старше своих партнёров: "Дам фору любой 20-летней девочке"

0:58
Шоу-бизнес

Известная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, что не комплексует из-за своего возраста.

Волочкова не боится выглядеть старше своих партнёров: "Дам фору любой 20-летней девочке"
Фото: eg.ru

По словам балерины, она уверенна в себе и в том, что мужчины от неё без ума. Однако Волочкова пока что не встретила того самого. Сейчас она просто наслаждается вниманием противоположного пола.

Также Анастасия Волочкова отметила, что не боится выглядеть старше рядом с молодыми ухажёрами. Знаменитость утверждает, что адекватно оценивает свою внешность и не стремиться быть юной нимфой. Сейчас она готовится записать совместную песню с новым молодым возлюбленным Никитой.

"Я настолько уверенный в себе человек! Уверена, что по стройности ног, красоте и молодости кожи — притом что я с собой ничего не делаю, — дам фору любой бесформенной 20-летней девочке, да даже форменной!" — заявила Волочкова в шоу Аллы Довлатовой на "Русском Радио".

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Как танцевала Волочкова в молодости
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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