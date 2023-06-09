Волочкова не боится выглядеть старше своих партнёров: "Дам фору любой 20-летней девочке"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о том, что не комплексует из-за своего возраста.

Фото: eg.ru

По словам балерины, она уверенна в себе и в том, что мужчины от неё без ума. Однако Волочкова пока что не встретила того самого. Сейчас она просто наслаждается вниманием противоположного пола.

Также Анастасия Волочкова отметила, что не боится выглядеть старше рядом с молодыми ухажёрами. Знаменитость утверждает, что адекватно оценивает свою внешность и не стремиться быть юной нимфой. Сейчас она готовится записать совместную песню с новым молодым возлюбленным Никитой.

"Я настолько уверенный в себе человек! Уверена, что по стройности ног, красоте и молодости кожи — притом что я с собой ничего не делаю, — дам фору любой бесформенной 20-летней девочке, да даже форменной!" — заявила Волочкова в шоу Аллы Довлатовой на "Русском Радио".

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