"Какой ужас": Анастасия Волочкова пожаловалась на звуки работы ПВО, от которых проснулась сегодня утром

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, как прошло её утро во время атаки беспилотников на Москву.

Фото: eg.ru

Сегодня, 30 мая, на Москву и Московскую область рано утром была совершена беспрецедентная атака БПЛА. В столице и области работала система ПВО. Именно звук ПВО разбудил сегодня Анастасию Волочкову. Об этом она рассказала в своём личном блоге.

"У нас в посёлке два часа назад гремели взрывы. Какой ужас, как это было страшно", — сообщили балерина.

Также Волочкова отметила, что с ней всё в порядке.

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Анастасия Волочкова. Балет