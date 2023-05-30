Известная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, как прошло её утро во время атаки беспилотников на Москву.
Сегодня, 30 мая, на Москву и Московскую область рано утром была совершена беспрецедентная атака БПЛА. В столице и области работала система ПВО. Именно звук ПВО разбудил сегодня Анастасию Волочкову. Об этом она рассказала в своём личном блоге.
"У нас в посёлке два часа назад гремели взрывы. Какой ужас, как это было страшно", — сообщили балерина.
Также Волочкова отметила, что с ней всё в порядке.
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