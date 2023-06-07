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Поплавская после слов Максаковой* о Костомарове: "Забыть её и никогда не отдавать детей"

1:39
Шоу-бизнес

Когда-то Марию Максакову* знали по выступлениям на лучших мировых сценах. Теперь говорят лишь о скандальных высказываниях певицы.

Поплавская после слов Максаковой* о Костомарове: "Забыть её и никогда не отдавать детей"
Фото: https://vk.com/yanapoplavskaya

Недавно она резко высказалась о фигуристе Романе Костомарове, который буквально вернулся с того света. И непонятно, чем он не угодил оперной диве.

На одном из прямых эфиров Максакова* накинулась на Романа: "Он теперь стоит в очереди на протезирование ватных ног березовыми пеньками. Ему выделят сталинскую дощечку с колесиками, и он будет утюжками отталкиваться от асфальта. Но вопрос, как он это будет делать, учитывая, что кисти рук ему тоже ампутировали".

Мимо дикого высказывания не прошла актриса Яна Поплавская. Она давно критикует экс-солистку лучших оперных театров РФ и просит правоохранителей заняться ею.

"Когда в Киеве убили её мужа, я не видела, чтобы кто-то из публичных людей злорадствовал по этому поводу… До сих пор не ясно, как ей под задницу подложили мандат", — цитирует "СтарХит" Поплавскую.

Яна вспомнила, как певица громко вернулась в страну после своих проблем и прошлась по всем телешоу, где плакалась, но зачем ее возвращали, она так и не поймёт. Поплавская отметила, что все эти "возвращенцы", предав страну, предадут вновь.

"Забыть, не впускать, никогда не отдавать её детей, оставшихся на территории России", — подытожила Поплавская.

* признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.

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Максакова оскорбила и высмеяла Костомарова, и тут же получила жесткий ответ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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