Экс-солистка группы t.A.T.u Лена Катина раскрыла пол и имя будущего ребёнка от миллионера

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы t.A.T.u Лена Катина раскрыла пол и имя будущего ребёнка от миллионера Дмитрия Спиридонова. Как назовут малыша, будет решать старший сын певицы.

Фото: https://smotrim.ru/

Катина родит в ближайшие 3-4 недели. По словам артистки, на свет появится мальчик.

"Демьян или Димьян — это будет решать старший сын", — рассказала солистка подписчикам.

По её словам, старший сын очень ждёт появления малыша на свет. Правда, Катина и Спиридонов были уверены, что будет девочка, поэтому имя для мальчика придумывали буквально на ходу.

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