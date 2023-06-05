Экс-солистка группы t.A.T.u Лена Катина раскрыла пол и имя будущего ребёнка от миллионера Дмитрия Спиридонова. Как назовут малыша, будет решать старший сын певицы.
Катина родит в ближайшие 3-4 недели. По словам артистки, на свет появится мальчик.
"Демьян или Димьян — это будет решать старший сын", — рассказала солистка подписчикам.
По её словам, старший сын очень ждёт появления малыша на свет. Правда, Катина и Спиридонов были уверены, что будет девочка, поэтому имя для мальчика придумывали буквально на ходу.
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