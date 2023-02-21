Онкобольной муж Лены Катиной рассказал о том, как добивался певицу

1:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В июне 2022 года экс-солиста t. A.T.u Лена Катина вышла замуж за долларового миллионера Дмитрия Спиридонова. Победивший рак бизнесмен в интервью Ольге Грейль рассказал, как добивался сердца певицы.

Пара познакомилась в 2021 году. Тогда Спиридонов пригласил Катину в качестве артиста на свой праздник. Позже сотрудники его компании предложили снова заказать выступление певицы на предстоящем корпоративе.

"Все веселились под её песни, танцевали, наша молодость все-таки. И тогда я решил ей написать. Ну ни хера себе мировая звезда, t. A.T.u бухали с Карлом III, единственные из русских людей, и кто я, блин, лимита, грязь из-под ногтей… Думал, войду в доверие, а она прорекламирует мою компанию", — поделился Спиридонов.

Все началось с дружеской переписки, которая постепенно переросла в отношения. Правда, как признается Спиридонов, Катина долгое время не давала за собой ухаживать.

"Я из делового ужина сделал свидание. Лена ещё не давала ухаживать, говорила: "Я все сама, я самостоятельная!" Я ещё думал, какая сучка, сразу видно зажравшаяся овца, — разоткровенничался предприниматель.

Спустя год отношений, пара поженилась. В данный момент Лена Катина беременна их общим ребёнком.

Онкобольной муж Лены Катиной рассказал о том, как добивался певицу

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