Поплавская рассказала, как Пугачёва избавилась от детей: "Оказалось невыгодно"

1:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская рассказала, как Пугачёва избавилась от детского проекта, который оказался невыгодным.

Фото: instagram.com/maxgalkinru (Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ)

Известная певица Алла Пугачёва, её супруг Максим Галкин*, вместе со своими детьми Лизой и Гарри, после переезда из России осели в Израиле. Однако семья столкнулась с некоторыми финансовыми трудностями, пытаясь приспособиться к новым условиям жизни.

Певица уже не выступает на сцене, предпочитая наслаждаться заслуженным покоем. Юморист и шоумен Галкин* продолжает активно гастролировать по всему миру. Однако из-за скандальных заявлений, касающихся россиян и СВО, его популярность падает даже за пределами России.

Поплавская известна своим патриотическим настроем и критикой звезд шоу-бизнеса, которые эмигрировали из России. На этот раз её критика была направлена на Аллу Пугачёву.

Поплавская заявила, что с возрастом мудрость должна сделать людей почётными и уважаемыми, а они, в свою очередь, должны быть примером для молодого поколения. Она задалась вопросом: "Какое наследие оставят эти престарелые фрики? <...> Они не сделали ничего значимого для страны и для людей".

Поплавская также напомнила, что у Пугачёвой ранее была некая "Школа Талантов" для детей, где их обучали за деньги, а самые одаренные могли получить образование бесплатно. Однако проект был прекращён менее чем через пять лет. По словам Поплавской, Пугачёва решила, что проект не выгоден ей.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022

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"Оказалось невыгодно": Пугачёва избавилась от детей