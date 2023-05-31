Известная актриса Равшана Куркова сообщила о том, что в марте она родила дочку.
В своём личном блоге Равшана Куркова сообщила подписчикам неожиданную новость. Актриса призналась, что в марте она стала второй раз мамой. 42-летняя актриса опубликовала фото, на которых она беременная.
"Сегодня последний день очень важной для меня весны и хочу, наконец, поделиться своей большой радостью — в марте я родила сыну Гаспару сестрёнку. Пусть любви в этом мире будет больше", — рассказала Равшана.
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