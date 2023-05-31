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Мария Машкова поддержала дочь Владимира Соловьёва, осудившую СВО: "Будут судить наших отцов"

1:13
Шоу-бизнес

Известная российская актриса Мария Машкова рассказала о готовности бороться за отношения со своим отцом Владимиром Машковым.

Мария Машкова поддержала дочь Владимира Соловьёва, осудившую СВО: "Будут судить наших отцов"
Фото: 7days.ru

После начала СВО Мария Машкова заняла антивоенную позицию. Артистка в настоящее время проживает в США и пока что в Россию возвращаться не намерена. Также актриса прервала общение с отцом, известным российским актёром Владимиром Машковым, который поддерживает все решения российской власти.

Стоит отметить, что похожая ситуация сложилась у телеведущего и журналиста Владимира Соловьёва. Его дочь Екатерина не поддерживает СВО и выступает против проведения мобилизации, в отличие от отца, сообщает StarHit.

Мария Машкова поддержала Екатерину, отметив, что "можно любить своего отца, но не предавать себя". Более того, актриса не теряет надежды наладить отношения с отцом со временем.

"Будут судить наших отцов. Там обнимемся и поплачем, сказав: "А что мы могли? Нам еще и 40 лет не было. Любовь всем папам, кто погряз во зле… Я как дочь ещё поборюсь за своего", — утверждает Мария.

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Примирение Маши и Феди
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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