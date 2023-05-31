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Россияне раскусили планы пропавших с экранов после начала СВО ведущих: все вернутся

1:43
Шоу-бизнес

Издание РИА Новости опубликовало список российских телеведущих, которые выступили против спецоперации на Украине или заняли нейтральную позицию, уйдя в тень. Попали в перечень в том числе Дмитрий Нагиев, Иван Ургант и Александр Гуревич.

Россияне раскусили планы пропавших с экранов после начала СВО ведущих: все вернутся
Фото: ria.ru

Читатели в комментариях к статье высказали своё отношение к этому, а также раскусили планы "пропавших" звёзд.

Зрители отметили, что у актёров и ведущих сложились двойные стандарты жизни. Поклонники посетовали, что отъезды и приезды таких людей остаются безнаказанными.

При этом один из комментаторов даже сравнил одного известного ведущего с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Ургант мне неприятен. Я надеюсь, что он со своими пошлостями ниже пояса (а иногда и ниже плинтуса) никогда не вернётся на российское телевидение. Ургант и Зеленский были комиками низкого пошиба — одинаковой национальности и с общим спонсором. В России им не место!", — написала одна из читателей издания.

"Это те, что напугались? А мы как-то их и не заметили, очень наверное были "популярными патриотами", — добавил другой комментатор.

"Зачем о них вообще писать, про них уже все забыли бы, если бы пресса не писала о них с таким "восторгом"?!" — задал вопрос третий.

"Полно других замечательных артистов. Про этих "уехавших" или демонстративно ушедших с экранов никто и не вспомнил бы, если б не СМИ. Как говорится, скатертью дорога", — поддержал четвёртый.

"Да все они вернутся! И дальше будут выступать!", — заключил пятый.

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Телеведущий Иван УРГАНТ ОТВЕТИЛ ВЛАСТЯМ! РАССКАЗАЛ КАК ВСЕ БЫЛО! КРЕМЛЬ решил судьбу артиста!
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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