РИА Новости составило список телеведущих, которые пропали с экранов после начала СВО

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Некоторые российские шоумены выступили против спецоперации на Украине или заняли нейтральную позицию, молча уйдя в тень. Обозреватель РИА Новости Юлия Зачетова составила список телеведущих, которые пропали с экранов и перестали появляться на светских мероприятиях.

Фото: ria.ru

Бессменный ведущий программы "Сто к одному" Александр Гуревич поддержал киевский режим и отказался "веселиться" в России. Однако уезжать из страны шоумен не планирует и продолжает проживать со своей супругой в Москве. Сейчас телевикторину ведёт продюсер Александр Акопов.

Ведущий Иван Ургант был одним из самых первых артистов, кто осудил спецоперацию. После неоднозначной публикации в социальных сетях шоу "Вечерний Ургант" перестало выходить в эфир, а сам юморист уехал в Израиль, где зарабатывал на частных корпоративах. Однако позже Ургант появился на премьере фильма "Вызов" и сообщил, что в скором времени его шоу снова будет выходить на Первом канале.

Начало СВО на Украине совпало с днём рождения комика Александра Гудкова. Тогда шоумен заявил, что сожалеет о дате своего появления на свет. Затем Гудков выпустил пародию на песню "Я русский", срифмовав с "узким". Сейчас артист находится за границей и выступает на концертах в поддержку Украины.



Пародист Максим Галкин* после начала спецоперации покинул Россию и отправился вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми в Израиль. Юморист даёт концерты за рубежом, где оскорбляет российских телеведущих, и часть вырученных средств перечисляет киевскому режиму.

Актёр Дмитрий Нагиев никак не комментировал конфликт на Украине, но стал гораздо реже появляться в социальных сетях и пропал с экранов. Он отказался вести "Премию МУЗ-ТВ" и шоу "Голос". Нагиев объяснил, что решил уйти в "творческий отпуск", который согласован с руководством Первого канала.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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