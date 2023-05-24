МК: Гоген Солнцев объяснил скандал с Дианой Гурцкая на похоронах её мужа Петра Кучеренко

1:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Москве состоялась церемония прощания с супругом певицы Дианы Гурцкая Петром Кучеренко. Мужчина скончался в возрасте 46 лет.

Фото: eg.ru

Во время траурных мероприятий артистка плакала без остановки. Присутствующие обратили внимание, что в такой печальный момент рядом с певицей практически не оказалось звёздных коллег. Данная скандальная ситуация активно обсуждается в шоу-бизнесе.

Давний друг Кучеренко Гоген Солнцев назвал произошедшее вопиющим безобразием со стороны знаменитостей.

"Фактически из звёзд первой величины были только Лолита и Анита Цой — честь им и хвала. А где, спрашивается, остальные артисты, которые ещё совсем недавно за кулисами целовали Диану в обе щеки и осыпали комплиментами? Алле, понятно, далеко лететь из Израиля, Филипп на отдыхе. Но где остальные? Я понимаю возмущение поклонников Дианы," — отметил он в беседе с "МК".

Солнцев возмутился, что на мероприятие не пришли Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Валерия и другие артисты. Особенно он удивился отсутствию Игоря Николаева, который вывел певицу на большую сцену.

"Конечно, поддержка с его стороны в такой печальный день была ей нужна как никогда. Как ни горько осознавать, но Диану звёзды бросили одну", — отметил друг Кучеренко.

Он порадовался, что у певицы имеется большая сплочённая семья, готовая сделать всё, чтобы облегчить её состояние.

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Похороны Петра Кучеренко - мужа Дианы Гурцкой