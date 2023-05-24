МК: певица Диана Гурцкая произнесла мужу Петру Кучеренко последние слова

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В соборе Богоявления Господня в Елохово прошло отпевание супруга певицы Дианы Гурцкая, замминистра образования Петра Кучеренко. После этого гроб отвезли на Троекуровское кладбище, где состоялась гражданская панихида. Несмотря на то, что певица скрывалась от глаз посторонних, стали известны последние слова, которые она сказала мужу.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Петя, Петя, любимый, как же так, как же так…", — сказала она при подведении к гробу Кучеренко.

Близкие люди оказывают большую поддержку певице. Рядом с ней была её свекровь, которая недавно потеряла своего мужа. Смерть сына стала для неё ещё большим ударом, передаёт "МК".

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