Диана Гурцкая приехала на похороны Петра Кучеренко в сопровождении "скорой помощи"

На прощание с заместителем министра образования Петром Кучеренко собрались сотни людей. Супруг певицы Дианы Гурцкая скончался из-за проблем с сердцем на борту самолёта.

Фото: eg.ru

После отпевания в храме в Елохово гроб с телом Кучеренко привезли на Троекуровское. Друзья и Коллеги приехали к траурному залу.

Вначале пригласили семью Кучеренко на прощание с ним.

"Остальные попозже", — сказал ведущий церемонии.

Приехавшие автомобили сопровождала машина "скорой помощи", передаёт "МК".

46-летний Пётр Кучеренко скончался во время командировки, когда летел из Кубы. Борт экстренно посадили в Минеральных водах, однако, несмотря на усилия врачей, его спасти не удалось.

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Прощание с Петром Кучеренко