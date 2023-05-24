На прощание с заместителем министра образования Петром Кучеренко собрались сотни людей. Супруг певицы Дианы Гурцкая скончался из-за проблем с сердцем на борту самолёта.
После отпевания в храме в Елохово гроб с телом Кучеренко привезли на Троекуровское. Друзья и Коллеги приехали к траурному залу.
Вначале пригласили семью Кучеренко на прощание с ним.
"Остальные попозже", — сказал ведущий церемонии.
Приехавшие автомобили сопровождала машина "скорой помощи", передаёт "МК".
46-летний Пётр Кучеренко скончался во время командировки, когда летел из Кубы. Борт экстренно посадили в Минеральных водах, однако, несмотря на усилия врачей, его спасти не удалось.
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