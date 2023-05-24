Ирина Безрукова обратилась к Диане Гурцкая в связи со смертью её мужа: "Желаю сил"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная актриса Ирина Безрукова выразила слова поддержки певице Диане Гурцкая в связи со смертью её мужа.

Фото: starhit.ru

Недавнее известие о скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая Петра Кучеренко стало настоящим потрясением для Ирины Безруковой. Актриса призналась, что у неё это не укладывается в голове, поскольку мужчине было всего 46 лет. Безрукова также отметила, что уже много лет дружит с семьёй певицей. Артистка заявила, что навсегда запомнит Петра Кучеренко, как доброго и очень приятного человека.

"Выражаю глубочайшие соболезнования и слова поддержки, желаю сил душевных и духовных Диане, Косте и всем родным, и близким Петра", — написала Безрукова в своём личном блоге.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Диана Гурцкая отчаянная домохозяйка