Известная актриса Ирина Безрукова выразила слова поддержки певице Диане Гурцкая в связи со смертью её мужа.
Недавнее известие о скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая Петра Кучеренко стало настоящим потрясением для Ирины Безруковой. Актриса призналась, что у неё это не укладывается в голове, поскольку мужчине было всего 46 лет. Безрукова также отметила, что уже много лет дружит с семьёй певицей. Артистка заявила, что навсегда запомнит Петра Кучеренко, как доброго и очень приятного человека.
"Выражаю глубочайшие соболезнования и слова поддержки, желаю сил душевных и духовных Диане, Косте и всем родным, и близким Петра", — написала Безрукова в своём личном блоге.
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