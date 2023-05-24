Диану Гурцкая прячут на панихиде по мужу: держат за руки и прикрывают зонтами

Сегодня, 24 мая, в Москве проходит прощание с мужем певицы Дианы Гурцкая, заместителем министра Минобрнауки Петром Кучеренко.

Фото: mk.ru

Сегодня в Кафедральном соборе Москвы прошла церемония прощания с Петром Кучеренко. После окончания службы гроб вынесли из храма. Диана Гурцкая шла позади процессии вместе с матерью покойного супруга. Певицу и её свекровь поддерживали за руки. Сама Гурцкая на камеру старалась не показываться. Для этого её помощники прятали знаменитость за чёрными зонтами. Об этом сообщает StarHit.

Напомним, 20 мая Пётр Кучеренко внезапно скончался по дороге из рабочей командировки на Кубу. Причина внезапной смерти не называется. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

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Прощание с Петром Кучеренко