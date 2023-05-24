Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Польский генерал заявил о подготовке к вооруженному перевороту в Белоруссии
Захарова: Запад делает вид, что не замечает факты изъятия органов погибших военных ВСУ
Актёр РФ Владимир Шевельков рассказал о том, что Украина всегда была разделена на две части
Пользователи Twitter* раскритиковали слова Байдена о восторге США от действий Зеленского
Певицу Диану Гурцкая держали под руки на отпевании Петра Кучеренко
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес тайно приехал в Киев
Exxpress: массовое производство Россией танков Т-90М стало главной проблемой для Запада
Разведывательный корабль "Иван Хурс" ВМФ РФ был атакован беспилотниками в Чёрном море
Глава СВР Нарышкин: Лондон убеждает Евросоюз в нецелесообразности мира на Украине

Диану Гурцкая прячут на панихиде по мужу: держат за руки и прикрывают зонтами

Шоу-бизнес

Сегодня, 24 мая, в Москве проходит прощание с мужем певицы Дианы Гурцкая, заместителем министра Минобрнауки Петром Кучеренко.

Диану Гурцкая прячут на панихиде по мужу: держат за руки и прикрывают зонтами
Фото: mk.ru

Сегодня в Кафедральном соборе Москвы прошла церемония прощания с Петром Кучеренко. После окончания службы гроб вынесли из храма. Диана Гурцкая шла позади процессии вместе с матерью покойного супруга. Певицу и её свекровь поддерживали за руки. Сама Гурцкая на камеру старалась не показываться. Для этого её помощники прятали знаменитость за чёрными зонтами. Об этом сообщает StarHit. 

Напомним, 20 мая Пётр Кучеренко внезапно скончался по дороге из рабочей командировки на Кубу. Причина внезапной смерти не называется. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Прощание с Петром Кучеренко
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Туроператоры проинформировали россиян о новой туристической политике Турции

Новую туристическую политику Анкара намерена внедрить уже в этом году.

РБК: туроператоры проинформировали граждан из РФ о новой туристической политике Турции
РИА Новости: артисты на Западе изменяют песни о Российской Федерации
Артисты поменяли строчки в песнях, связанных с Россией
Названа цель публикации списка артистов, помогающих ВСУ
ВС России наступают, стремясь взять Авдеевку в клещи
Бионика: мать-природа — лучший учитель Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Вес будет расти: названы источники несжигаемого жира на столе
Ситуация с ценами на Турцию вызвала смешанные чувства у туристов из России
От Пугачёвой до Абрамовича: чёрный список спонсоров ВСУ разобрали в деталях
От Пугачёвой до Абрамовича: чёрный список спонсоров ВСУ разобрали в деталях
Последние материалы
Певицу Диану Гурцкая держали под руки на отпевании Петра Кучеренко
Как подготовиться к 5-километровому забегу за две недели
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес тайно приехал в Киев
Exxpress: массовое производство Россией танков Т-90М стало главной проблемой для Запада
Разведывательный корабль "Иван Хурс" ВМФ РФ был атакован беспилотниками в Чёрном море
Глава СВР Нарышкин: Лондон убеждает Евросоюз в нецелесообразности мира на Украине
Депутат Ананских: Европа запрещает Зеленскому останавливать транзит газа из РФ через Украину
РИА Новости: Нью-Йорк в будущем может полностью оказаться под водой
Диетолог Томиока из Японии назвала пять продуктов, которые она никогда не ест
Диетолог назвала три продукта, которые нужно включать в рацион для похудения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников