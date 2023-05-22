Телеведущий и блогер Роман Каграманов рассказал о своих отношениях с Настей Ивлеевой.
Ивлеева и Каграманов вместе ведут шоу "Тревел-баттл" на телеканале "Пятница". По словам Романа, экранный образ Насти совершенно не отличается от настоящего.
"В жизни она такая же, как на экране. Я её просто обожаю. Она потрясающий компаньон и друг", — заявил он в беседе с изданием "Телепрограмма".
Каграманов подчеркнул, что Ивлеева обладает сильным характером. По мнению блогера, именно это мешает телеведущей устроить свою личную жизнь.
"Мы с ней часто обсуждаем, какой мужчина ей нужен. Но она похожа на танк, за которым очень сложно угнаться", — отметил Роман.
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