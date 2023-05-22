Актриса Татьяна Васильева объяснила бегство Аллы Пугачёвой из России: глупость и влияние мужа

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева в новом интервью прокомментировала отъезд певицы Аллы Пугачёвой из России после начала СВО на Украине. Артистка считает, что Примадонна оказалась глупым человеком и поддалась влиянию своего мужа Максима Галкина*.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Васильева в новом выпуске Youtube-шоу "Эмпатия Манучи" высказалась о творчестве и поведении Аллы Борисовны. Актриса не стала отрицать то, что Примадонна действительно талантливая певица и имеет большую армию поклонников на родине. Однако то, что она приняла антироссийскую позицию говорит лишь о её недальновидности и ограниченности ума.

Российская артистка также подвергла критике брак Пугачёвой и Галкина* отметив, что это всего лишь фикция, а юморист вообще является представителем нетрадиционной ориентации.

"Я не очень понимаю её выбор. Раньше у неё были какие-то певцы, но они были мужчинами всё-таки, и все их приветствовали. Но теперь все должны подыгрывать", — сказала Васильева.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Татьяна Васильева: Пугачева, Галкин, Собчак и Зеленский /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ