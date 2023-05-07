Актриса Татьяна Васильева приняла участие в программе "Секрет на миллион". Ведущая Лера Кудрявцева попросила артистку рассказать, каким образом ей удавалось рассмешить своих зрителей. Васильева отметила, что в одном из спектаклей она сняла с головы парик и сорвала овации. Этот же трюк актриса продемонстрировала в эфире телешоу.
Кудрявцева удивилась смелости артистки и подчеркнула, что Васильева шикарно выглядит без волос. Ведущая примерила аксессуар, затем в парике начала позировать гость студии Елена Ханга.
"Посижу так, а то вспотела", — добавила актриса.
Васильева отметила, что многие артисты носят парики, в том числе Лариса Долина.
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