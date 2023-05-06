Известная певица Алла Пугачёва вернулась в Россию накануне похорон модельера Валентина Юдашкина.
Недавно на Троекуровском кладбище в Москве состоялись похороны Валентина Юдашкина, который скончался 2 мая после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Проститься с модельером пришла Алла Пугачёва, которая специально для этого вернулась в Россию из Израиля.
После окончания церемонии певицу окружила пресса и поклонники, задавая многочисленные вопросы. Артистка никак не комментировала сказанное.
"Алла Борисовна, а вы насовсем уехали из России?" — последовал ещё один возглас из толпы.
Однако и Алла Пугачёва проигнорировала и этот вопрос, сообщает "МК".
Напомним, Алла Пугачёва вместе со своим мужем Максимом Галкиным* заняли антивоенную позицию после начала СВО. В прошлом году пара в знак протеста переехала жить в Израиль.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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Российские артисты долгое время участвовали в концертах к 9 Мая, а после начала СВО изменили свои позиции.