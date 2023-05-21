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МК: Гоген назвал вероятную причину смерти мужа Дианы Гурцкая

1:18
Шоу-бизнес

В шоу-бизнесе активно обсуждают внезапную смерть мужа певицы Дианы Гурцкая Петра Кучеренко, который скончался вчера в самолёте, летевшем с Кубы. Рассказал о своём видении трагедии, а также о главном страхе Кучеренко и его давний друг Гоген Солнцев.

МК: Гоген назвал вероятную причину смерти мужа Дианы Гурцкая
Фото: domosedy.com

Артист заметил в беседе с изданием "МК", что у Петра не было никаких плохих предчувствий. Более того, он не думал о смерти и не воспринимал даже шуток на эту тему. Подобными шутками он возмущался.

По словам Гогена, муж Гурцкая был полон планов и мечтал о втором ребёнке, а также говорил, что чувствует себя счастливым человеком.

Солнцев считает, что ему просто не успели оказать медицинскую помощь, так как в условиях полёта это в разы труднее сделать. По его мнению, на Кучеренко моглоа плохо подействовать жара.

"Думаю, что климатические особенности в случае с Петром сыграли свою роковую роль. В мелочах ведь даже могло быть дело. Воды недостаточно попил, головной убор не надел при палящем солнце… Может, это все наложилось и в полёте случилась такая трагедия", — предположил собеседник издания, добавив, что нужно дождаться официальной версии.

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Умер муж Дианы Гурцкой замминистра Петр Кучеренко
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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