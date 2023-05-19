Известная певица Манижа объявила о своей беременности.
Накануне 31-летняя артистка опубликовала клип на своём YouTube-канале на новую песню Tummy, в котором предстала с округлившимся животом.
Судя по кадрам, певица находится на большом сроке беременности. О поле ребёнка и другой информации о своей беременности артистка не сообщила.
Напомним, в 2021 году Манижа представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение, исполнив песню Russian Woman.
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