Певица Манижа объявила о своей беременности

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Манижа объявила о своей беременности.

Фото: news.rambler.ru

Накануне 31-летняя артистка опубликовала клип на своём YouTube-канале на новую песню Tummy, в котором предстала с округлившимся животом.

Судя по кадрам, певица находится на большом сроке беременности. О поле ребёнка и другой информации о своей беременности артистка не сообщила.

Напомним, в 2021 году Манижа представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение, исполнив песню Russian Woman.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.