Алла Пугачёва посетила концерт Манижи в Израиле

Знаменитая российская певица Алла Пугачёва посетила концерт Манижи в Израиле.

В четверг, 16 марта, состоялся концерт певицы Манижи в Тель-Авиве. Это мероприятие посетила Алла Пугачёва, о чём стало известно из Telegram-канала "НеМалахов СЛИВки". Источник опубликовал фото Примадонны на концерте, сделанное очевидцами.

Для мероприятия знаменитость выбрала кожаные штаны, чёрный плащ и обувь без каблука. Отмечается, что Пугачёва появилась в сопровождении охранника.

Напомним, в 2021 году Манижа представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение. В тот год Алла Пугачёва поддержала певицу, подчеркнув, что она является "личностью", а её песня отлично подходит для конкурса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.