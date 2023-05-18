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На телеканале ТНТ прервали показ сериала Семёна Слепакова*

1:01
Шоу-бизнес

Телеканал ТНТ перестал транслировать сериал Семёна Слепакова* "Неприличные деньги". Показ оборвался после двух первых серий, пущенных в эфир ТВ.

На телеканале ТНТ прервали показ сериала Семёна Слепакова*
Фото: Instagram

Премьера сериала, рассказывающего о пикантном бизнесе педагога из 90-х, состоялась 8 мая. У сериала был высокий зрительский рейтинг, однако вскоре показ прервали.

Ситуацию прокомментировала Ксения Собчак.

"Меня удивляет не то, что сериал сняли с показа, а то, что его вообще к нему допустили. Слепаков* — иноагент, а Ксения Раппопорт, которая там сыграла одну от ролей, тоже политически "неблагонадёжна", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что главу СК Александра Бастрыкина попросили возбудить уголовное дело на Слепакова за дискредитацию ВС РФ.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022

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Сериал "Неприличные деньги" — Трейлер (2023)
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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