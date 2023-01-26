Главу СК Бастрыкина попросили возбудить уголовное дело на Слепакова за дискредитацию ВС РФ

Главу Следкома РФ Александра Бастрыкина попросили провести доследственную проверку текста песни, которую исполнил Семён Слепаков. По мнению директора Фонда защиты национального исторического наследия Александра Карабанова, произведение дискредитирует Вооруженные силы РФ.

"Мы обратились к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова по факту совершения им преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ ("Публичная дискредитация ВС РФ")", — заявил Карабанов в интервью агентство ТАСС.

Ранее в Госдуме РФ предложили лишить Слепакова российского гражданства и признать иноагентом, так как его композиция оскорбляет большое количество граждан России.

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