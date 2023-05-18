Михаил Шахназаров оценил поведение оскорбившего россиян Лёвы из группы "Би-2"

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Михаил Шахназаров оценил поведение солиста группы "Би-2".

Фото: ria.ru

Накануне рок-музыкант сравнил россиян с животными и отказался поздравлять поклонников с Днём Победы. Артист также подчеркнул, что не планирует возвращаться в Россию.

"Лёва был неплохим парнем, но, как оказалось, не очень умным. Посмотрим, как он после своего сравнения русских с животными будет давать в России концерты", — заявил Шахназаров в эфире YouTube-шоу "Полный абзац".

Музыканты "Би-2" осудили СВО на Украине и переехали жить в Израиль. На данный момент артисты гастролируют по США.

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